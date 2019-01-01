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"النقابة": 144 مصورا صحفيا تعرضوا لانتهاكات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري

الإثنين 19 أغسطس 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقابة": 144 مصورا صحفيا تعرضوا لانتهاكات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري


رام الله / سما /

 أفادت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين بأن نحو 144 مصورا صحفيا فلسطينيا تعرضوا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء في بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للمصور الصحفي، إن وتيرة استهداف المصورين تزداد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأنه من بين الـ144 انتهاكا وقعت 31 إصابة بالأعيرة النارية (الرصاص الحي والمعدني) بالإضافة للاستهداف المباشر بقنابل الغاز والصوت لأجسام المصورين بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم.

وأضاف البيان أن النصف الأول من العام الجاري شهد 232 انتهاكا بحق الحالة الصحفية الفلسطينية عبر أشكال مختلفة، مثل منع الطواقم من التصوير واحتجازها ومصادرة وتحطيم معداتها، إضافة للاعتقال والمنع من السفر واقتحام منازل الصحفيين ومؤسساتهم.

وطالب المؤسسات الإعلامية والحقوقية العربية والدولية، بمؤازرة نقابة الصحفيين في سعيها لحماية الصحفيين من الاعتداءات الممنهجة، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة .

كما وجه البيان التحية للمصورين والمصورات العاملين في ظرف صعبة ومعقدة داخل فلسطين.

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