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"نتنياهو" من أوكرانيا: نحن مستعدون لمعركة واسعة وقاتلة بغزة

الإثنين 19 أغسطس 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو" من أوكرانيا: نحن مستعدون لمعركة واسعة وقاتلة بغزة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مساء اليوم الاثنين، إنه يستعد عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة للحفاظ على الهدوء.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي في أوكرانيا: أنا أستعد لمعركة واسعة ولا أستطيع أن أفصّل ما نقوم به وأي تحضيرات قمنا بها، لكن جزء من الأشخاص الذين ينتقدونا يعرفون أنه يتم عمل أشياء لم يتم عملها من قبل.

وتابع "نحن مستعدون لهذه العملية والهدف في النهاية هو الحفاظ علي الهدوء والأمن من جبهة غزة، لكن أن نقول لا يوجد ردع أمام غزة ؟ فهذا هراء".

وأشار إلى أن "حماس" نفسها تصدر تعليمات لعناصرها بعدم القيام بتنفيذ عمليات، متابعاً "نحن مستعدون لمعركة واسعة وإذا حدثت ولربما تحدث ولكن في حال حدثت فستكون ضربة عسكرية قاتلة"، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

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