نتنياهو عن قصف العراق: نعمل في كل مكان

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تعمل ضد إيران أينما كان وكلما كان هناك حاجة لذلك.

جاء ذلك في رد له على سؤال وجهه مراسل يديعوت أحرونوت على متن الطائرة التي أقلت صحافيين برفقة نتنياهو خلال زيارته إلى أوكرانيا، حول قصف مخازن أسلحة في العراق.

وقال "إن إيران ليس لديها حصانة في أي مكان تحاول التموضع فيه، نحن نعمل ضدهم أينما كان هناك حاجة لذلك ويدنا تصل إليهم في كل مكان".

وكانت مصادر نسبت لإسرائيل المسؤولية عن ثلاثة غارات جوية منفصلة استهدفت مخازن أسلحة متطورة لدى قوات شيعية عراقية مدعومة إيرانيا.