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"يديعوت": تل ابيب مستعدة لتسهيل وترتيب سفر سكان قطاع غزة إلى دول الخارج

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": تل ابيب مستعدة لتسهيل وترتيب سفر سكان قطاع غزة إلى دول الخارج


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن تل ابيب  تدرس موضوع تسهيل وترتيب سفر سكان قطاع غزة إلى دول الخارج.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية نقلا عن مصدر سياسي قوله:  إن إسرائيل مستعدة لتشجيع السكان الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، بل إنها مستعدة لترتيب حركة مغادرتهم، و فتح أحد مطارات النقب وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول لاستيعابهم.

ووفقا للمصدر السياسي، فإن هذا الموضوع تم طرحه على الكابينت عدة مرات، وتم مناقشته مع عدة دول عربية، ولكنه لم يلقَ موافقة حتى هذه اللحظة.

ترجمة: مؤمن مقداد

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