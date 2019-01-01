قادة الامن باسرائيل يقترحون: الإطاحة بحماس وإعادة أبو مازن الى غزة

القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال احتياط عوزي ديان، اليوم الاثنين، إن قادة الامن في اسرائيل يقترحون الإطاحة بحماس وإعادة أبو مازن إلى هناك.

وبحسب موقع القناة 7 العبرية، اضاف عضو الكنيست "عوزي ديان": أنه "في المرة القادمة التي سندخل فيها غزة، علينا أن نمضي قدما حتى الإطاحة بحماس، وإن انهيار منظمة أو القضاء على القيادة العسكرية وبالنسبة لي كلهم هناك قادة عسكريون هذا يعني أنه سيكون من خلال عملية عسكرية حقيقية لها ثمن، ويجب أن يقال ذلك بصدق.

فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك، اوضح ديان،" لن نحدد من سيحكم غزة، إنني أسمع "قادة الأمن في إسرائيل" يقترحون الإطاحة بحماس وإعادة أبو مازن إلى هناك.

واردف: لكننا كنا بالفعل في هذا الموقف عندما سلمنا له مقاليد الأمور في قطاع غزة ولكن في غضون أسابيع قليلة خسرها، والجواب هنا صعب أنا لا أعرف من سيحل محل حماس ولكن لأن حماس هي المشكلة وليس الحل فإن من سيكون بدلا عنها سوف يتذكر ما يحدث لأولئك الذين يعبثون بأمن شعب "إسرائيل".