قرارات مجلس الوزراء.. البدء بتحضير كافة الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي!

رام الله / سما /

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين، تقديم مساعدة لكل خريج جامعي لديه الاستعداد للسكن في الأغوار والقرى المجاورة، للعمل مع أهلها في مشاريع إنتاجية، وذلك بهدف "تعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال، في ظل نظام التحكم والسيطرة التعسفي، الذي يهدف إلى تضييق سبل الحياة على أبناء شعبنا".

وأكد المجلس أن تثبيت المواطنين على أرضهم، في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وكذلك المناطق المهددة بالجدار والاستيطان والضم والتوسع، "هي أولوية لعمل الحكومة، لمواجهة استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين وممتلكاتهم، ومصادرة أراضيهم وموارد رزقهم، ووضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية في كل المناطق".

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية على أن الحكومة قد بدأت بتحضير كافة الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة جميع النشاطات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية خاصة في المناطق المسماة (ج).

وكان رئيس الوزراء قد أدان في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال "رأينا على مدار الأيام الماضية ما تقوم به إسرائيل من ممارسات سياسية خطيرة ضد المسجد الأقصى، عبر الاقتحامات المتكررة للمستوطنين هناك في محاولة لكسر الأمر الواقع، و الرئيس محمود عباس، ونحن معه، نتابع مجريات هذا الأمر بشكل يومي مع تنسيق كامل للمواقف مع الأخوة في الأردن الشقيق".

وفي سياق منفصل دعا رئيس الوزراء، دولة كوريا الجنوبية بأن لا تشمل اتفاقية التجارة الحرة التي ستوقعها سيؤول مع تل أبيب بضائع المستوطنات، وقال "علمنا بأن دولة كوريا الجنوبية ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وبناءً عليه خاطبنا دولة كوريا الجنوبية للمطالبة بأن لا يشمل هذا الاتفاق البضائع المتعلقة بالمستوطنات".

وقرر مجلس الوزراء:

- اعتماد النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لاتمام عملهم بيسرٍ وسهولة.

- إنشاء مؤسسة مستقلة لمأسسة الآلية الوطنية لمنع التعذيب، مما يمكننا من الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

- اعتماد سياسة استخدام الانترنت في المؤسسات العامة، وكذلك استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPV6).

- المصادقة على اتفاقية إعفاء تأشيرة الدخول للدبلوماسيين بين دولة فلسطين وحكومة روسيا الاتحادية.

- اعتماد التقرير الرسمي السنوي للشكاوي والتوصيات الخاصة باعطاء مزيداً من الاهتمام وتقليل الوقت اللازم لمعالجة شكاوي المواطنين.

- المصادقة على بروتوكول التعاون الصحي مع المملكة الأردنية الهاشمية.