"حماس" تعلن النفير العام في كافة صفوفها وأجهزتها وأطرها القيادية

غزة / سما/

أعلنت حركة "حماس" النفير العام يوم الجمعة القادم، في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس لأشرس حملة إسرائيلية تستهدف تهويدها وطمس هويتها، وفي الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي مع تصاعد عمليات اقتحامه وتدنيسه.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها، إنها تعلن النفير العام في "جمعة لبيك يا أقصى" من مسيرات العودة في جميع صفوفها وأجهزتها وأبنائها وأنصارها ومؤسساتها وأطرها القيادية للذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف في وجه كل المخططات "الصهيوأمريكية"، ومساندةً للمرابطين والمرابطات في القدس.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني كافة، للنفير في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأماكن تواجده كافة؛ للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك يوم الجمعة المقبل تلبية لنداء الدين والوطن والواجب.