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بالضور.. الرئيس السوداني المعزول داخل قصف الاتهام.. هذا ما قاله

الإثنين 19 أغسطس 2019 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالضور.. الرئيس السوداني المعزول داخل قصف الاتهام.. هذا ما قاله


الخرطوم /سما/

التقطت وسائل إعلام سودانية اليوم الاثنين أول صور للرئيس المعزول عمر البشير داخل قفص الاتهام أثناء أولى جلساته المتعلقة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي وتهم أخرى.

وقال البشير خلال أولى محاكماته في الخرطوم: "إن خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر لمن سلمتها"، مضيفا أن "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا يعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف"، وذلك حسب قناة "روسيا اليوم".

وأكد البشير أن "المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار".

وأوضح الرئيس السوداني المعزول أن "ممتلكاته عبارة عن منزل بحي كافوري ومزرعة وشقة أم زوجته فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"، مؤكداً أن "جميع المبالغ التي بحوزته سلمها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو حميدتي".

الجدير بالذكر أن المحكمة تنظر في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.

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