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إيران توجه تحذيراً شديد اللهجة لواشنطن بشأن ناقلة النفط

الإثنين 19 أغسطس 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران توجه تحذيراً شديد اللهجة لواشنطن بشأن ناقلة النفط


طهران /سما/

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، تحذيراً شديداً إلى الولايات المتحدة الامريكية في حال اعترضت طريق الناقلة الإيرانية "آدريان دريا" (غريس 1) بعد الافراج عنها من سلطات جبل طارق.

وقد غادرت الناقلة الإيرانية مضيق جبل طارق حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، متجهة إلى جزيرة كالاماتا جنوبي اليونان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمره الصحافي، اليوم الإثنين، إن بلاده "وجهت تحذيرات لازمة عبر الطرق الرسمية، خصوصا من خلال السفارة السويسرية" لدى طهران، والتي ترعى المصالح الأميركية في إيران، من توقيف الناقلة الإيرانية مؤكدة أن تبعات أي "خطأ أميركي" ضدها.

واعتبر موسوي أن التصريحات الأميركية حول الناقلة الإيرانية "تهديد للملاحة الدولية"، معلنا أن إفراج جبل طارق عن الناقلة جاء بعد "جهود دبلوماسية وقانونية مثمرة".

وكانت مصادر إعلامية مقرّبة من الحرس الثوري الإيراني قد هدّدت أمس الأحد، باحتجاز ناقلة للولايات المتحدة الأميركية في حال أقدمت واشنطن على توقيف الناقلة الإيرانية (غريس 1) بعد الإفراج عنها من قبل سلطات جبل طارق.

وكانت وزارة العدل الأميركية، قد أصدرت يوم الجمعة، مذكرة، دعت فيها إلى ضبط ومصادرة الناقلة الإيرانية، وذلك بعدما أعلن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أن بوسع ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، المغادرة بمجرد أن تكون مستعدة للإبحار.

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