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"التنمية الاجتماعية" تحمل حماس المسؤولية عن تعطيل برامجها في غزة

الإثنين 19 أغسطس 2019 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية الاجتماعية" تحمل حماس المسؤولية عن تعطيل برامجها في غزة


رام الله / سما /

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية  داود الديك  أن الوزارة تسعى دائما الى تقديم كل الدعم الممكن لأهلنا في قطاع غزة على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي تستمر حركة حماس وأمنها في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة والتابعة للحكومة الشرعية. 

وأكد الديك أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية. وحمّل وكيل الوزارة حركة حماس كامل المسؤولية عما قد يؤول اليه الوضع في حال استمرت الحركة في حظر عمل اللجنة.

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