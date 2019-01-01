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رام الله : معاناة 150 طفلا مستمرة بانتظار زراعة "قوقعة"

الإثنين 19 أغسطس 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله : معاناة 150 طفلا مستمرة بانتظار زراعة "قوقعة"


رام الله /سما/

يعاني 150 طفلا لديهم مشاكل في "السمع والنطق" منذ سنين بسبب حاجتهم لزراعة قوقعة.

وقالت عائلات الاطفال" إن 150 طفلا يعانون من ضعف شديد في السمع والنطق ما يتطلب زراعة قوقعه ما زالوا يعانون في ظل حاجتهم لعمليات الزراعة، موضحين أن الاطفال مسجلين لدى الجمعية العربية الكائنة في بيت جالا.

واضح بيان العائلات في نسخة وصلت "سما" : بان الاطفال لم يتلقو اي اجابة من اي جهة حتى هذه اللحظة من اجل زراعة القوقعة، مع العلم انه تم صرف مبلغ دفعة اسعافية للجمعية لكنها لم تشمل تغطية قواقع الاطفال والمرضى.

وقالت والدة احد الاطفال لديها تؤام يعانون من ضعف شديد في السمع والنطق، كانت قد حصلت على حوالة من وزارة الصحة وتم تحويلهم للجمعية لاجراء العملية للاطفال التؤام في حين تم ابلاغها من قبل الجمعية بانهم ما زالوا بانتظار تحويل الاموال لشراء القواقع.

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