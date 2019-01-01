تخفيض هائل على أسعار الاتصالات باسرائيل

القدس المحتلة / سما /

يستمر الانخفاض الهائل في اسعار الاتصالات في السوق الخليوية باسرائيل، فقد دخلت شركة" Sunny Telecommunications " السوق الخليوية وستبدأ في تقديم حزمة بأقل سعر في إسرائيل - ربما 14.90 شيكل شهريًا. يشتمل السعر على حزمة تصفح انترنت بسعة 50 غيغابايت.

وستشمل باقة Sunny Communications المحمولة مكالمات غير محدودة ورسائل SMS غير محدودة و 50 غيغابايت من الإنترنت شهريًا.

ووفقا لتقرير صحيفة ذي ميركر الاسرائيلية" حتى الآن ، فإن أرخص مجموعة من we4g (Expon) يكلف 19 شيكلا في الشهر ، ويتضمن حزمة تصفح 10 غيغا بايت وتلتزم الشركة فقط بالسعر لمدة عامين. الآن ، يتم تخفيض السعر بأكثر من أربعة شيقل، ومقابل حزمة تصفح بخمس أضعاف.

شركة صني (190 0.9٪) هي المستورد الرسمي لشركة Samsung في إسرائيل. وتقدم باقة بأقل سعر في إسرائيل على الإطلاق وتقوم بتسويق حزم الخليوية HOT Mobile تحت علامة تجارية مختلفة. وتقوم "بيليفون" أيضًا بتسويق الحزم الخليوية تحت مختلف العلامات التجارية، مثل شبكة BUG.

يحظر القانون الحالي الاسرائيلي على الشركات الخلوية تسويق حزمة من الهواتف الخلوية والأجهزة في حزمة واحدة، بحيث لن يتمكن Sonny من تسويق الهواتف عبر العرض المخفض. يوضح باساني أن الدخول إلى الحقل الجديد يهدف إلى "توحيد حصتها السوقية للشركة وتعميق نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها، مع الاستمرار في دعم نمو الشركة وتعميق ولاء العملاء."