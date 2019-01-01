  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النواب الأردني: السلام مهدد في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقدس والأقصى

الإثنين 19 أغسطس 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
النواب الأردني: السلام مهدد في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقدس والأقصى


عمان /سما/

 صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجنة فلسطين النيابية والكتل النيابية خلال اجتماع طارئ برئاسة، رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.

وطالب الطراونة في مستهل الاجتماع الحكومة، أن "تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى".

وقال: نجتمع مجدداً لمناقشة الاعتداءات المستمرة والمتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة المساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى والحرم الشريف، مشيرا إلى أن القضيةَ الفلسطينية تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع".

وأكد الطراونة رفض مجلس النواب المطلق لهذه الإجراءات، محذرا من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر.

وشدد على دعم الاتحاد البرلماني العربي الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين.

وقال: نقف خلف جهود الملك في الدفاعِ عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه إجراءات الاحتلال المرفوضة والمدانة، مطالبا الحكومة أن تبعث رسالة إلى العالم مفادها أن دولة الاحتلال ما زالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، وسبباً من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة.

وشدد الطراونة على أن المطلوب أن تصل رسالة جادّة لدولة الاحتلال بأن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حياة المدنيين العزل.

وأشار إلى أن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا لدعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.

وتابع: "نبعث برسالة تأييد لجهود الملك عبدالله الثاني لتحصيل الدعم الدولي لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض".

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحاول الالتزام بالهدوء.. وجيش الاحتلال يتخذ قرارا بشأن حدود غزة

هنية: مستعدون للمصالحة وجاهزون لمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للبحث بصفقة تبادل أسرى

صحفي إسرائيلي : هكذا يعمل "مكتب الضفة الغربية" في قيادة حماس

تعيين قائد جديد للوا ء الناحل.. تعرف عليه

بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

وزير إسرائيلي : "نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة"

بعد غياب الوسطاء.. "كان": حماس تتجاهل إطلاق الصواريخ للضغط على إسرائيل لفرض التفاهمات

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: استشهاد مواطن في انفجار غامض بخانيونس

الرئيس عباس يتخذ قرارات هامة بشأن مستشاريه والحكومة السابقة

موقع أمني ينفي تنفيذ جيش الاحتلال عملية خاصة في عمق القطاع و إعتقال ناشط من حماس

مصادر اسرائيلية :الحظ فقط احبط محاولات حماس خطف وقتل جنود اسرائيليين قبل أيام

العمادي على رأس وفد قطري يزور إسرائيل وغزة نهاية الأسبوع