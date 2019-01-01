دولة فلسطين تنضم الى التحالف الدولي للمناخ والهواء النقي

رام الله / سما /

أعلنت سلطة جودة البيئة، اليوم الاثنين، عن انضمام دولة فلسطين الى عمل التحالف الدولي "المناخ والهواء النقي"، تحت مظلة الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، لدعم اهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، إضافة لانضمامها الى الحملة العالمية التابعة للتحالف "تنفس الحياة" وشبكة "بيرث لايف" لتعزيز الالتزام برفع مستوى جودة الهواء الى مستويات آمنة.

وأعربت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأثيرة ، في رسالة وجهتها الى المبعوث الخاص لقمة العمل المناخي للأمين العام للأمم المتحدة لويس الفونسو دي ألبا، على دعم دولة فلسطين لعمل التحالف المعني بالدوافع الاجتماعية والسياسية لحفز العمل بشان تغير المناخ وخصوصا في مجال الصحة .

وأشارت الأثيرة في رسالتها الى ان دولة فلسطين ملتزمة بتحقيق معدلات مأمولة من جودة الهواء، ومواءمة السياسات الوطنية بشأن تغير المناخ وتلوث الهواء بحلول عام 2030 قدر الإمكان على الرغم من وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الأرض ومواردها الطبيعية الامر الذي يعيق عملية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتغير المناخ .

وأكدت بأنه رغم من انبعاثات دولة فلسطين من غازات الدفيئة محدودة جدا والتي لا تتجاوز 0.01 % من اجمالي انبعاثات العالم؛ قمنا بإعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتكيف مع الاثار السلبية لتغير المناخ .

وأضافت الأثيرة بأنه في اطار دعم عمل التحالف فإن دولة فلسطين ستحرص على الالتزام بتنفيذ سياسات بشأن جودة الهواء وتغير المناخ لبلوغ القيم التي تحددها المنظمة في مبادئها التوجيهية بشأن جودة الهواء المحيط .

وشددت على تقييم عدد الأرواح التي تٌنقذ والمكاسب الصحية التي تحقق في صفوف الأطفال وغيرهم من فئات السكان الضعيفة والمهمشة والتكاليف المالية التي تتجنب النظم الصحية تكبدها بفضل تنفيذ سياساتها في هذا المجال قدر الإمكان .

وبينت الأتيرة في الرسالة على تتبع خطى التقدم المحرز وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى من خلال منصة عمل حملة تنفس الحياة .

ويرمي الالتزام بعمل التحالف الى تعظيم عدد الأشخاص الذين يتنفسون هواءً نقياً ممن يعيشون في الدول التي قطعت التزاما بالتصدي لتغير المناخ ينطوي على تحسين رصد جودة الهواء من جانب الحكومات واعداد السياسات والتدخلات التي تتناول التدابير المتعلقة بجودة الهواء وتخفيف وطأة تغير المناخ على حد سواء .

ويرمي الالتزام على الصعيد المحلي الى استعراض الإيجابيات المتحققة في مجال تحسين نوعية حياة السكان المحليين تؤيدها تقييمات تجرى عن كمية التحسينات المدخلة في مجال الصحة والتي يمكن توقعها عن طريق تنفيذ هذه التدخلات وفي اطار تقديم دعم مستمر فيما يخص تسجيل التقدم المحرز وتعزيزه .

وأكدت الأثيرة في الرسالة على الالتزام بتحديد هدف واضح والعمل بالوقت نفسه على صون المرونة التي تبديها البلدان تجاه اختيار مسار الإجراءات الذي تختطه تحديدا لتحقيق هذا الهدف، وذلك رهنا بالسياقات السائدة فيها وبالقدرات التي تمتلكها .

وأشارت الى ضرورة توفير الدعم اللازم لتمكين دولة فلسطين من تحقيق الالتزامات من خلال رفع القدرات ونقل التكنولوجيا والدعم المالي .