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"هيئة مسيرة العودة" تدعو جماهير الضفة لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه

الإثنين 19 أغسطس 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة مسيرة العودة" تدعو جماهير الضفة لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه


غزة / سما /

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على استمرار المسيرات بطابعها السلمي والشعبي، في الوقت الذي يستهدف الاحتلال المسجد الأقصى بالتقسيم الزماني والمكاني، وفي ظل استمرار الحصار على غزة.

وشددت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماعها الدوري في مخيم ملكة شرق غزة صباح اليوم الإثنين، على استمرار "مقاومة شعبنا واستمرارها لانتزاع حقوق شعبنا والتصدي للغطرسة الإسرائيلية في القدس والضفة".

وأهابت بالفلسطينيين في الضفة لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه يوم الجمعة القادمة، داعيةً الجماهير إلى اعتبار يوم الجمعة القادم يوم اشتباك مفتوح وتكثيف النشاطات الكفاحية ضد جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

كما دعت إلى الحضور والمشاركة في فعاليات "محامون ضد الحصار"، للمطالبة برفع الحصار عن غزة وذلك يوم غد الثلاثاء الساعة 10:30 صباحاً أمام حاجز بيت حانون.

وأعلنت عن بدئها بالتحضير لإنشاء منتزه العودة على أرض مخيم ملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من البلديات وذلك تأكيداً منا على الوفاء لدماء الشهداء والجرحى، مؤكدة أن المسيرة مستمرة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها.

وعن تفاصيل اجتماعها، أشارت إلى أنها ناقشت آخر المستجدات السياسية وبرنامج فعاليات المسيرة الأسبوعي وفي مقدمتها فعالية الجمعة القادمة بتاريخ 23 أغسطس الجاري "جمعة لبيك يا أقصى" والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين لجريمة حرق المسجد الأقصى.

وقدمت الهيئة تحية إجلال وإكبار لشهداء شعبنا في القدس والخليل وبيت لحم وفي غزة ودير البلح وخانيونس الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين.

ووفقا لما جاء في البيان الذي تلاه أحد أعضاء الهيئة، فإن" نزيد إصرارا على مواصلة مسيرة العودة بطابعها الشعبي وبأهدافها الاستراتيجية وأكثر ثباتا في الدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية وأعمق إيمانا في التمسك بحق شعبنا بالنضال والكفاح نحو تحقيق حلمه في العودة والحرية والاستقلال والدفاع عن هويته ومقدساته وفي النضال من أجل إنهاء معاناة قطاع غزة وكسر الحصار".

وشددت على أنه لن" تستطيع اي قوة في العالم لا ترمب ولا نتنياهو ولا الأنظمة العربية ولا كل المتواطئين على قضيتنا أن تحقق الأمن والاستقرار للكيان الصهيوني ما دامت تتنكر لحقوق شعبنا العادلة والثابتة".

وقالت الهيئة:" على العدو المجرم أن يعي جيدا ان هذا الشعب لا يرفع الراية البيضاء، وأنه مصمم على نضاله وعلى التصدي لكل محاولات التآمر على قضيته وهويته وتهويد مقدسات"، وفق تعبيرها.

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