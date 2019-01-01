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الاحتلال يزعم اعتقال فلسطيني خطط لعملية طعن جندي بالخضيرة

الإثنين 19 أغسطس 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم اعتقال فلسطيني خطط لعملية طعن جندي بالخضيرة


القدس المحتلة / سما /

 زعمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها أحبطت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، عملية طعن في الخضيرة حاول تنفيذها فلسطيني من طولكرم ضد جندي إسرائيلي في محطة الحافلات.

وبحسب بيان للشرطة، فإن الشاب يدعى محمد نزال (21 عامًا) يحمل الجنسية الأردنية.

وزعم البيان، أنه خلال دورية لضباط الشرطة، كان نزال يجلس بشكل مثير للريبة في محطة الحافلات بوقت متأخر من الليل، واقترب منه أفراد الشرطة لطلب هويته.

كما أدعى البيان، أنه خلال استجوابه أخرج سكينًا وحاول طعن أحد أفراد الشرطة، وهرب من المكان وبعد مطاردة قصيرة، تم إصابته في ساقه بجروح طفيفة، نقل على أثرها إلى مستشفى قريب.

وبعد التحقيق معه اعترف أنه كان يعتزم طعن جندي إسرائيلي في المحطة.

وتم تمديد اعتقاله مرات عدة، وتم هذا الصباح تقديم لائحة اتهام ضده أمام محكمة حيفا الجزئية.

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