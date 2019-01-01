الخليل: كشف جريمة سرقة وتشهير على فيسبوك

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم الاثنين، ملابسات جريمة سرقة وتشهير على موقع فيسبوك، طالت سيدات من الخليل.

وذكـرت الشرطة في بيان لها، أنه وبناءً على شكوى من سيّدة، حول قيام شخص مجهول بسرقة حسابها على فيسبوك والتشهير بها ونشر معلومات وصور خاصة بها، باشرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وأضافت أنه وبعد استكمال جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به بارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والتحرّز عليه.

وأكـدت الشرطة توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني.