فيديو.. فيليكس يكشر عن أنيابه في أول ظهور مع أتلتيكو

وكالات / سما /

أثبت البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد, نفسه بشكل مبهر خلال ظهوره الرسمي الأول مع الفريق خلال مواجهة خيتافي (1-0)، والتي شهدت إصابته أيضا.

وتعرض فيليكس للإصابة في قدمه اليسرى بالدقيقة 66 من اللقاء، خرج على إثرها ودخل ماركوس يورينتي بدلا منه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب البرتغالي أثبت نفسه في ظهوره الرسمي الأول بقميص الأتلتي، حيث نجح في مراوغة 3 لاعبين من فريق خيتافي والركض لثمانين ياردة بسرعة خرافية ليدخل منطقة الجزاء ويحصل على ركلة جزاء.

وأهدر ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو ركلة الجزاء التي تحصل عليها الموهبة البرتغالية، حيث تصدى ديفيد سوريا حارس خيتافي للكرة.

وأظهرت أرقام مهاجم بنفيكا البرتغالي السابق, نجاحه في استكمال انقضاضين بنجاح والفوز بأربعة أخطاء و3 كرات مشتركة.

وكان فيليكس أحد أبرز لاعبي أتلتيكو في فترة الإعداد، كونه أسهم في 9 أهداف سجلها "الروخي بلانكوس" في ودياته استعدادا للموسم الجاري، إذ أحرز 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي مقابل 126 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي المدريدي.