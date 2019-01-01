  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. فيليكس يكشر عن أنيابه في أول ظهور مع أتلتيكو

الإثنين 19 أغسطس 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فيليكس يكشر عن أنيابه في أول ظهور مع أتلتيكو


وكالات / سما /

أثبت البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد, نفسه بشكل مبهر خلال ظهوره الرسمي الأول مع الفريق خلال مواجهة خيتافي (1-0)، والتي شهدت إصابته أيضا.

وتعرض فيليكس للإصابة في قدمه اليسرى بالدقيقة 66 من اللقاء، خرج على إثرها ودخل ماركوس يورينتي بدلا منه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب البرتغالي أثبت نفسه في ظهوره الرسمي الأول بقميص الأتلتي، حيث نجح في مراوغة 3 لاعبين من فريق خيتافي والركض لثمانين ياردة بسرعة خرافية ليدخل منطقة الجزاء ويحصل على ركلة جزاء.

وأهدر ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو ركلة الجزاء التي تحصل عليها الموهبة البرتغالية، حيث تصدى ديفيد سوريا حارس خيتافي للكرة.

وأظهرت أرقام مهاجم بنفيكا البرتغالي السابق, نجاحه في استكمال انقضاضين بنجاح والفوز بأربعة أخطاء و3 كرات مشتركة.

وكان فيليكس أحد أبرز لاعبي أتلتيكو في فترة الإعداد، كونه أسهم في 9 أهداف سجلها "الروخي بلانكوس" في ودياته استعدادا للموسم الجاري، إذ أحرز 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي مقابل 126 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي المدريدي.

#جواو فيليكس #أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحاول الالتزام بالهدوء.. وجيش الاحتلال يتخذ قرارا بشأن حدود غزة

هنية: مستعدون للمصالحة وجاهزون لمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للبحث بصفقة تبادل أسرى

تعيين قائد جديد للوا ء الناحل.. تعرف عليه

بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

غضب باوساط "اسرائيل".. قناة عبرية: هذا ما يجب فعله لجلب الهدوء مع غزة!!

بعد غياب الوسطاء.. "كان": حماس تتجاهل إطلاق الصواريخ للضغط على إسرائيل لفرض التفاهمات

طلائع الجيش المصري يتعاقد مع لاعب فلسطيني

الأخبار الرئيسية

موقع أمني ينفي تنفيذ جيش الاحتلال عملية خاصة في عمق القطاع و إعتقال ناشط من حماس

مصادر اسرائيلية :الحظ فقط احبط محاولات حماس خطف وقتل جنود اسرائيليين قبل أيام

العمادي على رأس وفد قطري يزور إسرائيل وغزة نهاية الأسبوع

وزير إسرائيلي : "نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة"

6201911134132111

صحفي إسرائيلي : هكذا يعمل "مكتب الضفة الغربية" في قيادة حماس