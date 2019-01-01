اتحاد الكرة يؤكد استكمال كافة الترتيبات لاستضافة بطولة غرب آسيا للشباب

رام الله / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكماله كافة الترتيبات لاستضافة بطولة غرب آسيا للناشئين للشباب، والتي تستضيفها فلسطين لأول مرة، خلال الفترة من 22 الى 30 من الشهر الجاري.

ويشارك في البطولة التي تنطلق يوم الخميس المقبل، على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، 6 منتخبات، وهي: الأردن، والعراق، والامارات، والبحرين، وقطر، إلى جانب منتخبنا الوطني.

وأكدت نائب رئيس الاتحاد سوزان شلبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة استكملت كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وفقا للتعليمات واللوائح التي أقرتها اللجنة المنظمة من اتحاد غرب آسيا، فيما يخص الملعب، ومكان الاقامة، واستقبال الوفود، وضيوفهم.

وأشارت الى أن إقامة المنتخبات سيكون في أحد فنادق مدينة رام الله، فيما سيقيم وفد اتحاد غرب آسيا، وطاقم الحكام في مكان آخر بالمدينة، لافتة الى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد لمدربي الفرق يوم الأربعاء المقبل في الساعة 12:30 ظهرًا.

وشكرت شلبي اتحاد غرب آسيا على اختيار دولة فلسطين، لتدشين هذه النسخة الأولى للبطولة الجديدة، والتي تأتي في مرحلة حرجة من مسيرة شعبنا، لتعيد التأكيد على عمقنا العربي، وتضامن اشقائنا أمام محاولات الاحتلال لخنق شعبنا، وطمس هويته الوطنية وحرمانه من أبسط حقوق الحياة، آملة أن تكون فاتحة خير اتجاه استضافة مزيد من الأحداث الكروية، والاقليمية، والقارية، والدولية.

بدوره، قال مدير دائرة المسابقات بالاتحاد علي جبريل: إن الاتحاد طالب بإدخال بعض التعديلات على نظام البطولة، حيث طالبنا بإدخال دور النصف نهائي، ومن ثم مباراة نهائية، واستجاب اتحاد غرب اسيا للطلب، لذلك ستكون النسخة مغايرة للبطولة التي جرت في الأردن، وفي العراق.

وأوضح أن مباريات دور المجموعات ستنطلق بتاريخ 22 من الشهر الجاري، مرجحا أن تكون مباريات المنتخب الفلسطيني عند الساعة السابعة مساء، مبينًا أن القرعة ستكون موجهة بشكل كامل، حيث راعت اللجنة المنظمة مسألة قرعة التصفيات الآسيوية لفئة الشباب، بحيث ألا تلتقي المنتخبات في نفس المجموعة، التي وقعت فيها في تلك التصفيات.

وأضاف جبريل، "سيقام دوري نصف النهائي في 28 الشهر الجاري، ومن ثم ستكون هناك مباراة لتحديد المركز الخامس والسادس بين ثوالث المجموعتين، وسيكون هناك مباراة لتحديد المركز الثالث والرابع، ومن ثم المباراة النهائية، وهذه الصيغة الجديدة التي اقترحها الاتحاد واعتمدت من اتحاد غرب آسيا، لإضفاء نوع من المنافسة، وقوة أكثر على البطولة، وبالتالي هناك فرصة لثواني المجموعات للمنافسة على اللقب".

وبخصوص الملعب الذي ستقام عليه المباريات، أكد جبريل أن استاد فيصل الحسيني مجهز وفقا لأحدث المعايير، والمتطلبات الدولية، لاستقبال المباريات وفقا لقوانين وأنظمة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، والاتحاد الدولي، مشيرًا الى أنه وبعد هذه البطولة سيستضيف نفس الاستاد مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب اوزبكستان في الخامس من أيلول المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

أما فيما يتعلق باستصدار التصاريح للوفود القادمة، قال جبريل إننا لا زلنا في انتظار استصدار بعض التصاريح، ولكن بشكل عام معظم الوفود حصلت على تصاريح الدخول اللازمة، بنسبة تتخطى الـ 90%.أما على صعيد التحضيرات الاخرى لا يوجد أي عوائق، منذ اللحظة الأولى لإعلان عن استضافة فلسطين لهذه البطولة بدأت التحضيرات من طرفنا.