ريال مدريد يستأنف ضد قرار طرد لوكا مودريتش

وكالات / سما /

تقدم نادي ريال مدريد باستئناف للاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال مباراة سيلتا فيجو التي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، وذلك ضمن إطار الجولة الافتتاحية من بطولة الليجا.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء بشكل مباشر في وجه مودريتش بحلول الدقيقة 56 بسبب عرقلته دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو، الأمر الذي يجعله مهدداً بالإيقاف لمدة تتراوح من مباراة واحدة إلى 3 مباريات.

ووثّق الحكم الواقعة في تقريره “لقد ضرب لاعب الخصم على منطقة وتر آخيل دون أن يكون لديه فرصة للمنافسة على الكرة”، وبالتالي فإن عقوبته لن تقل عن الإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وطعن ريال مدريد بتقرير حكم المباراة لأنه يرى وصف الحالة ليس دقيقاً، وذلك لكون لوكا مودريتش كان يريد الحصول على الكرة وهو مندفع، ولم يقصد أبداً إيذاء دينيس سواريز.

وتنص المادة 123 من القانون التأديبي المتعلق باللعب العنيف والذي على الأغلب سينطق على لوكا مودريتش بأن اللاعب الذي قوم بسلوك عنيف ولا ينتج عنه أضرار وعواقب وخيمة، تكون العقوبة المستحقة عليه من مباراة إلى ثلاث مباريات.

ويحاول ريال مدريد أن لا يجعل مودريتش يخضع لهذه المادة، وأوضح في تقرير الاستئناف أن النجم الكرواتي كان يحاول استخلاص الكرة فقط.