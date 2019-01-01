الرجوب: الدعوة الأمريكية لمؤتمر للشباب برام الله وقاحة وقلة أدب

رام الله / سما /

اعتبر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، دعوة السفارة الأمريكية شبانًا فلسطينيين لمؤتمر في أحد فنادق رام الله، تحت عنوان "مناقشة الوضع الشبابي"، فيه درجة عالية من الوقاحة وقلة الأدب والاستخفاف بالشعب الفلسطيني وحقوقه وطموحاته.

وأكد الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، أن السفارة الأمريكية دعت بالفعل شبانًا فلسطينيين لهذا المؤتمر، وأكد أنه "لن يتعاطى أي فلسطيني مع الدعوة".

وقال الرجوب إن هذه المبادرة "ولدت ميتة"، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي "لن يجد أي فلسطيني يشارك أو يستجيب أو يتعاطى مع هذه المبادرة التي لا تعكس إلا الحقد والإصرار الأمريكي والإسرائيلي على التنكّر لحقنا في العيش وممارسة حقنا في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية ".