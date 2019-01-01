  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موقع أمني ينفي تنفيذ جيش الاحتلال عملية خاصة في عمق القطاع و إعتقال ناشط من حماس

الإثنين 19 أغسطس 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أمني ينفي تنفيذ جيش الاحتلال عملية خاصة في عمق القطاع و إعتقال ناشط من حماس


القدس المحتلة / سما /

نفى موقع المجد الأمني، التابع لحركة حماس، المزاعم الي نشرها الإعلام العبري اليوم الاثنين، حول تنفيذ قوة خاصة إسرائيلية لعملية سرية في عمق قطاع غزة، تم خلالها اعتقال ناشط من حركة حماس.

وقال الموقع : "يقوم الاحتلال وجهات مشبوهة بنشر أخبار مفبركة" مؤكدا أن الهدف من نشر الاحتلال تلك المعلومات، تثبيط الجماهير في قطاع غزة وإشعارهم باليأس.

وكانت مصادر اسرائيلية  زعمت  بان جيش الاحتلال نفذ عملية سرية في عمق قطاع غزة واعتقل ناشطا في حركة حماس.

ولم يحدد موقع "مفزاك لايف العبري تحديد زمن العملية لكنه اكتفى بالقول انها حدثت خلال الفترة الماضية وان المعتقل جرى نقله للشاباك للتحقيق.

وزعم الموقع ان قوات الجيش واجهزة الامن الاخرى انجزت عملها السري بنجاح داخل غزة .

ونقل الموقع عن احد افراد عملية الكوماندوز الذي شارك في العمل السري: "لقد عملنا لفترة طويلة في قطاع غزة وأنهىنا المهمة بنجاح".

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحاول الالتزام بالهدوء.. وجيش الاحتلال يتخذ قرارا بشأن حدود غزة

هنية: مستعدون للمصالحة وجاهزون لمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للبحث بصفقة تبادل أسرى

تعيين قائد جديد للوا ء الناحل.. تعرف عليه

بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

غضب باوساط "اسرائيل".. قناة عبرية: هذا ما يجب فعله لجلب الهدوء مع غزة!!

بعد غياب الوسطاء.. "كان": حماس تتجاهل إطلاق الصواريخ للضغط على إسرائيل لفرض التفاهمات

طلائع الجيش المصري يتعاقد مع لاعب فلسطيني

الأخبار الرئيسية

مصادر اسرائيلية :الحظ فقط احبط محاولات حماس خطف وقتل جنود اسرائيليين قبل أيام

العمادي على رأس وفد قطري يزور إسرائيل وغزة نهاية الأسبوع

وزير إسرائيلي : "نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة"

6201911134132111

صحفي إسرائيلي : هكذا يعمل "مكتب الضفة الغربية" في قيادة حماس

الاحتلال

حماس تحاول الالتزام بالهدوء.. وجيش الاحتلال يتخذ قرارا بشأن حدود غزة