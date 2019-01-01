موقع أمني ينفي تنفيذ جيش الاحتلال عملية خاصة في عمق القطاع و إعتقال ناشط من حماس

القدس المحتلة / سما /

نفى موقع المجد الأمني، التابع لحركة حماس، المزاعم الي نشرها الإعلام العبري اليوم الاثنين، حول تنفيذ قوة خاصة إسرائيلية لعملية سرية في عمق قطاع غزة، تم خلالها اعتقال ناشط من حركة حماس.

وقال الموقع : "يقوم الاحتلال وجهات مشبوهة بنشر أخبار مفبركة" مؤكدا أن الهدف من نشر الاحتلال تلك المعلومات، تثبيط الجماهير في قطاع غزة وإشعارهم باليأس.

وكانت مصادر اسرائيلية زعمت بان جيش الاحتلال نفذ عملية سرية في عمق قطاع غزة واعتقل ناشطا في حركة حماس.

ولم يحدد موقع "مفزاك لايف العبري تحديد زمن العملية لكنه اكتفى بالقول انها حدثت خلال الفترة الماضية وان المعتقل جرى نقله للشاباك للتحقيق.

وزعم الموقع ان قوات الجيش واجهزة الامن الاخرى انجزت عملها السري بنجاح داخل غزة .

ونقل الموقع عن احد افراد عملية الكوماندوز الذي شارك في العمل السري: "لقد عملنا لفترة طويلة في قطاع غزة وأنهىنا المهمة بنجاح".