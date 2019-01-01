شائعات الوفاة تلاحق النجوم

وكالات / سما /

انتشر في الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة طويلة، لاسيما شائعات الوفاة التي أزعجت النجوم ، آخرهم النجم محمد عبده ونسرين طافش .

انتشر الأسبوع الماضي خبر محزن، بشأن وفاة المطرب محمد عبده نتيجة تعرضه إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وأن محمد عبده بخير .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شائعات حول وفاة محمد عبده ، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر" تداول العديد من الهاشتاجات حول هذا الأمر.

ويستعد محمد عبده الشهير بـ"فنان العرب" للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال نشاطه الفني، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة يوم الـ22 من أغسطس.

وانتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر شائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش التي تبين فيما بعد أن السبب في انتشار الشائعة احدى الصفحات الزائفة وغير المدعومة بمصدر، وسرعان ما تداولها نشطاء السوشيال ميديا دون التأكد.

وترددت شائعات وفاة الزعيم عادل إمام مؤخرا، التي تم الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لكن تم تكذيب تلك الشائعات من خلال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات عن تعرض عادل إمام لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبار مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.

ونشر رامي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد انتشار تلك الشائعة، أثناء تصوير مشهد من مسلسل عادل إمام الذي يتولى "رامي"، إخراجه، وعلق على الفيديو قائلا: "اليوم من تصوير مسلسل فلانتيو رمضان".

وقبل عدة أشهر انتشرت شائعات وفاة الفنان صلاح عبدالله، لكنه نفاها وشارك فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيه خلال موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذي يشارك في بطولته.

وعلق صلاح عبد الله في الفيديو على شائعة وفاته، قائلا: "الأعمار بيد الله، وأنا بطمنكم عليا"، مستنكرا انتشار تلك الشائعات الذي أكد أنها تزعل الأهل والأصدقاء، مضيفا: "ربنا يسامحه"، مشيرًا إلى أنه يستكمل تصوير عدد من مشاهده الصعبة في المسلسل التي سوف تمتد حتى فجر اليوم.