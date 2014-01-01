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إعدام إيراني قتل عشيقته وقطع أنفها وأذنيها ليقدمها لزوجته

الإثنين 19 أغسطس 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعدام إيراني قتل عشيقته وقطع أنفها وأذنيها ليقدمها لزوجته


وكالات / سما /

جرى إعدام شخص في إيران لإدانته بقتل امرأة كان على علاقة عاطفية معها.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، فإن المدان، وهو متزوج، كان قتل عشيقته عام 2014 قبل أن يقطع أنفها وأذنيها ويقوم بإحراق جثتها.

وتشير التقارير إلى أنه أرتكب الجريمة ليثبت حبه لزوجته، التي تركته بعدما علمت بعلاقته مع المرأة الضحية. وكان الرجل يريد أن يقدم الأنف والأذنين لزوجته كدليل على ما فعله.

وذكرت "إسنا" أن تنفيذ الإعدام تم الأسبوع الماضي بسجن "كوهردشت" في ضاحية كرج بطهران.

وتفرض إيران عقوبة الإعدام لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه والإتجار بالمخدرات، وتواجه البلاد منذ سنوات انتقادات دولية بسبب سياساتها في هذا الشأن.

#إيراني #إعدام

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