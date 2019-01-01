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العمادي على رأس وفد قطري يزور إسرائيل وغزة نهاية الأسبوع

الإثنين 19 أغسطس 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي على رأس وفد قطري يزور إسرائيل وغزة نهاية الأسبوع


غزة / سما /

 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، صباح اليوم الاثنين، أن وفدًا قطريًا قد يترأسه السفير محمد العمادي سيصل إسرائيل وقطاع غزة في زيارة لعدة أيام.

وأوضحت المصادر في حديث لصحيفة  "القدس" أن الوفد القطري سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين لبحث عدة قضايا منها تنفيذ التفاهمات الخاصة بحالة الهدوء، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين فنيين وهندسيين بشأن ملف خط الكهرباء 161.

وسيصل الوفد نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يصل يوم الأربعاء إلى تل أبيب، وأن يكون مساء الخميس في غزة.

وكان من المفترض أن يترأس الوفد خالد الحردان نائب السفير العمادي، إلا أن ترجيحات أكدت أن العمادي سيقود الوفد بنفسه بعد أن تغيّب عن آخر جولة تم خلالها صرف المنحة القطرية.

ومن المقرر أن يصل الوفد وبحوزته مبالغ مالية جديدة خاصة بالمنحة التي ستوزع على العوائل الفقيرة، لنحو 60 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وتأتي الزيارة في ظل توتر أمني تشهده حدود قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

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