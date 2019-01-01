تطبيق لتدريب المدراء على فصل الموظفين

وكالات / سما /

طورت شركة "تول سبين" لتطوير برامج التدريب للشركات الكبرى باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي (في.آر) والواقع المعزز (أيه.آر) تطبيقا يتيح للمدراء والمسؤولين التنفيذيين في الشركات التدريب على مواقف إبلاغ الموظفين بالاستغناء عنهم وغير ذلك من المواقف الإدارية الصعبة من الناحية الإنسانية.

يعتمد التطبيق على استخدام شخصية افتراضية باسم "باري تومسون" وتجسد شخصية الموظف الذي سيتم إبلاغه بالاستغناء عنه أو نقله إلى عمل آخر، بما في ذلك ردود فعله المختلفة.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم "المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "كيلي جاكسون" الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "تيل سبين" القول إن "الهدف من هذا التطبيق هو توفير مساحة آمنة للموظفين من أجل التدريب على مواجهة المواقف الشخصية الصعبة في العمل، مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير شخصيات واقعية عاطفيا لمحاكاة الموظفين الحقيقيين والتعامل معهم".

يذكر أن شركة "تيل سبين" التي تملك مقرين في ساوثرن كاليفورنيا بالولايات المتحدة وهولندا، طورت شخصية "باري" باستخدام تقنيات التعرف على الأصوات والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية ونظام التعلم الإداري المؤسسي والتكامل. ويتيح التطبيق للمدير إجراء محادثة كاملة مع الشخصية الافتراضية "باري" بشأن قرار الاستغناء عنه، مع ردود فعل هذه الشخصية التي ترتدي نفس ملابس الموظفين وتبدو قريبة الشبه بالإنسان الطبيعي بصورة كبيرة.

في الوقت نفسه فإن ردود فعل هذه الشخصية الافتراضية أثناء الحوار تتغير على أساس كيفية تعامل المدير مع الموقف. ففي بعض المواقف يمكن للشخصية الافتراضية أن تغضب وتصيح وفي مواقف أخرى قد تبكي. وفي حال تعامل المدير مع الموقف بطريقة جيدة فإن هذه الشخصية سوف تتقبل قرار فصلها بهدوء.

في الوقت نفسه فإن الشخصية الافتراضية "تيل سبين" تتيح للمتدربين فرصة لمواجهة المواقف الشخصية الصعبة الأخرى مع زملائهم وشركائهم في العمل مثل ردود الفعل الإضافية والتفاوض والبيع.