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3 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 19 أغسطس 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم  الاثنين، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، بأن الأسرى عبد الله أحمد فارس عارضة من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ21 وهو محكوم 26 عاما، والأسير عمار صبحي عبد عثمان موسى من سيلة الظهر دخل عامه الـ17 وهو محكوم 21 عاما، فيما دخل الأسير محمد داوود متعب طحاينة من السيلة الحارثية دخل عامه الـ17 وهو محكوم 19 عاما.

وأشار ذوو الأسرى الى أنهم تعرضوا  للعزل الانفرادي لفترات طويلة، كما حرمت عائلاتهم من الزيارة كعقاب تعسفي لسنوات طويلة.

#الأسرى #سجون الاحتلال

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