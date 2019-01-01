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مؤسسة شباب البيرة تضم اللاعب "نور ابو صعلوك"

الإثنين 19 أغسطس 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة شباب البيرة تضم اللاعب "نور ابو صعلوك"


البيرة / سما /

نجحت مؤسسة شباب البيرة بضم اللاعب "نور ابو صعلوك"، تعزيزاً لصفوف الفريق الاول لكرة القدم الذي سيبدأ موسمه الكروي قريباً.

ويعتبر التعاقد مع ابو صعلوك ثالث انتدابات البيرة لهذا الصيف بعد استقدام كل من اللاعبين: عدي حماد و معتز ذيب. وعبر المدرب وليد فارس عن سعادته بانضمام اللاعب "ابو صعلوك"، مؤكداً مواصلة العمل في الايام القليلة القادمة لانهاء قائمة لاعبي الفريق للموسم الجديد. بدوره تحدث اللاعب عن سعادته بالانضمام الى صفوف البيرة، مؤكداً بذله ورفاقه في الفريق أقصى الطاقات لتقديم موسم كروي مشرف.

يذكر أن اللاعب ابو صعلوك يبلغ من العمر ثلاثة وعشرون عاماً، يلعب في مركز الظهير الأيمن، سبق له اللعب لفريق الظاهرية في الدوري الفلسطيني، وباقة الغربية في الداخل المحتل، وهو من بلدة كفر قاسم.

#نور ابو صعلوك

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