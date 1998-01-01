فيديو.. العمور يعلق حذاءه في الملاعب

غزة / سما /

فاز اتحاد الشجاعية على نظيره نجوم غزة (5-1), في المباراة التي جرت على ملعب اليرموك بغزة, ضمن مهرجان اعتزال اللاعب إبراهيم العمور.

وشارك العمور في المباراة, قبل أن يخرج وسط ترحاب كبير من الفريقين, ليطوي مشواره في الملاعب الغزية, بعد تجربة استمرت حوالي "20 عاما".

وبدأ اللاعب "37 عاما" مشواره الكروي مع المشتل عام 1998, ثم تنقل بين أندية شباب جباليا, وخدمات الشاطئ, وغزة الرياضي, والأهلي, وشباب رفح.

كما ظهر بأقمصة فرق الصداقة, واتحاد الشجاعية, ونماء, والمجمع الإسلامي, وأخيرا التفاح منذ الموسم قبل الماضي.

يشار إلى أن العمور حقق 4 إنجازات خلال مسيرته الكروية, وهي دوري الممتازة مع شباب رفح, وكأس غزة مع غزة الرياضي, والصعود للممتازة برفقة التفاح, والصعود للأولى مع المجمع الإسلامي.