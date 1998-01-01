  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. العمور يعلق حذاءه في الملاعب

الإثنين 19 أغسطس 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. العمور يعلق حذاءه في الملاعب


غزة / سما /

فاز اتحاد الشجاعية على نظيره نجوم غزة (5-1), في المباراة التي جرت على ملعب اليرموك بغزة, ضمن مهرجان اعتزال اللاعب إبراهيم العمور.

وشارك العمور في المباراة, قبل أن يخرج وسط ترحاب كبير من الفريقين, ليطوي مشواره في الملاعب الغزية, بعد تجربة استمرت حوالي "20 عاما".

وبدأ اللاعب "37 عاما" مشواره الكروي مع المشتل عام 1998, ثم تنقل بين أندية شباب جباليا, وخدمات الشاطئ, وغزة الرياضي, والأهلي, وشباب رفح.

كما ظهر بأقمصة فرق الصداقة, واتحاد الشجاعية, ونماء, والمجمع الإسلامي, وأخيرا التفاح منذ الموسم قبل الماضي.

يشار إلى أن العمور حقق 4 إنجازات خلال مسيرته الكروية, وهي دوري الممتازة مع شباب رفح, وكأس غزة مع غزة الرياضي, والصعود للممتازة برفقة التفاح, والصعود للأولى مع المجمع الإسلامي.

#اتحاد الشجاعية #إبراهيم العمور

الأكثر قراءة اليوم

هنية: مستعدون للمصالحة وجاهزون لمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للبحث بصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى

تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

تعيين قائد جديد للوا ء الناحل.. تعرف عليه

بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

صور : غزة تشيع أبناءها الثلاثة

شاهد..السيسي يطلب من لواء في الجيش المصري تغيير مكان سكنه

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

يديعوت: تقرير سري للأمن الفلسطيني حذّر من تدهور الأوضاع و"تزايد التطرّف" داخل فتح

وزير إسرائيلي : "نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة"

6201911134132111

صحفي إسرائيلي : هكذا يعمل "مكتب الضفة الغربية" في قيادة حماس

ترامب: الإعلان عن صفقة القرن بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر المُقبل

الاحتلال

حماس تحاول الالتزام بالهدوء.. وجيش الاحتلال يتخذ قرارا بشأن حدود قطاع غزة