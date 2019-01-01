  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو حسنه: 282 الف طالب يتوجهون إلى 276 مدرسة بغزة في 25 اغسطس الحالي

الإثنين 19 أغسطس 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنه: 282 الف طالب يتوجهون إلى 276 مدرسة بغزة في 25 اغسطس الحالي


غزة/سما/


قال عدنان ابو حسنه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" ان العام الدراسي سيفتتح في موعده في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وان المنظمة الدولية أكملت كافة استعداداتها لفتح المدارس في مناطق العمليات الخمس.
وأضاف ابو حسنه في تصريحات إذاعية ان اكثر من ٢٨٢ الف طالب سيتوجهون إلى ٢٧٦ مدرسة في قطاع غزة وان كافة التشكيلات الصفية وتنقلات المدرسين تمت فيما سيتم دوام المدرسين يوم الأربعاء القادم .
وحول الزي المدرسي للبنات قال " لم نطلب تغيير الزي وما قام بذلك هم التجار ونحن ملتزمون بالزي المدرسي التقليدي التاريخي لمدارس الأونروا ".
 

الأكثر قراءة اليوم

هنية: مستعدون للمصالحة وجاهزون لمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للبحث بصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى

تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

تعيين قائد جديد للوا ء الناحل.. تعرف عليه

بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

صور : غزة تشيع أبناءها الثلاثة

شاهد..السيسي يطلب من لواء في الجيش المصري تغيير مكان سكنه

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

يديعوت: تقرير سري للأمن الفلسطيني حذّر من تدهور الأوضاع و"تزايد التطرّف" داخل فتح

وزير إسرائيلي : "نخطط لعملية عسكرية واسعة في غزة"

6201911134132111

صحفي إسرائيلي : هكذا يعمل "مكتب الضفة الغربية" في قيادة حماس

ترامب: الإعلان عن صفقة القرن بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر المُقبل

الاحتلال

حماس تحاول الالتزام بالهدوء.. وجيش الاحتلال يتخذ قرارا بشأن حدود قطاع غزة