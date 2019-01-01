ابو حسنه: 282 الف طالب يتوجهون إلى 276 مدرسة بغزة في 25 اغسطس الحالي

غزة/سما/



قال عدنان ابو حسنه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" ان العام الدراسي سيفتتح في موعده في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وان المنظمة الدولية أكملت كافة استعداداتها لفتح المدارس في مناطق العمليات الخمس.

وأضاف ابو حسنه في تصريحات إذاعية ان اكثر من ٢٨٢ الف طالب سيتوجهون إلى ٢٧٦ مدرسة في قطاع غزة وان كافة التشكيلات الصفية وتنقلات المدرسين تمت فيما سيتم دوام المدرسين يوم الأربعاء القادم .

وحول الزي المدرسي للبنات قال " لم نطلب تغيير الزي وما قام بذلك هم التجار ونحن ملتزمون بالزي المدرسي التقليدي التاريخي لمدارس الأونروا ".

