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فيديو.. ألفيس يسجل أول أهدافه مع ساو باولو

الإثنين 19 أغسطس 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ألفيس يسجل أول أهدافه مع ساو باولو


وكالات / سما /

قاد دانييل ألفيس فريقه ساو باولو للفوز على سييارا (1-0), ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي.

وسجل ألفيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، بعدما راوغ دفاعات سييارا, قبل أن يودع الكرة في الشباك.

وانضم النجم البرازيلي لصفوف ساو باولو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، علما أنه حصل على 1.1 مليون دولار نظيره انتقاله للفريق البرازيلي.

وشارك ألفيس في هذه المباراة كلاعب وسط مهاجم, وظهر بمستوى مميز للغاية وقاد فريقه لتحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة رفع ساو باولو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري البرازيلي.

#داني ألفيس

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