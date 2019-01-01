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سولشاير يعلنها صريحة: بوجبا باقٍ في مانشستر يونايتد

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يعلنها صريحة: بوجبا باقٍ في مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

حسم السيد أولي جنار سولشاير المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستقبل نجمه، بول بوجبا، معلناً بقاء اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ضمن صفوف الشياطين الحمر هذا الموسم.

وأثيرت الكثير من التكهنات حول استمرار النجم الفرنسي مع أحمر مانشستر هذا الموسم، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويعتبر بوجبا الرجل المنتظر لتدعيم وسط ميدان النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يبحث الميرينجي عن تدعيم خط الوسط بعد إبرام صفقات أخرى قوية في خط الهجوم مثل إدين هازارد النجم البلجيكي الكبير ولوكا يوفيتش المهاجم الدولي الصربي.

صحيفة أخبار مانشستر المسائية نقلت تصريحات مدرب مولده السابق قائلاً “أنتم دائماً تضعون علامات استفهام حول بول على أي حال، أليس كذلك؟”.

وأضاف “لا أعتقد أنه من الغريب قول “أنا أستمتع باللعب، لدي المرح مع زملائي في الفريق، أنا أستمتع بما أقوم به، أنا أحب وظيفتي وأستمتع باللعبة”.

وتابع “بالطبع هذه الجملة مع علامة استفهام عنه، هناك دائماً علامات استفهام حول بول. لا يوجد مؤتمر صحفي واحد لم أجب فيه على سؤال عن بول بوجبا. ولكن 80% مما قاله أنه كان يستمتع باللعبة، ووقته هنا الآن”.

وأسرد “ليس لدي أي مخاوف بشأن بول. بالنسبة لي، هو سيبقى”.

#سولشاير #بول بوجبا

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