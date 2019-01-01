أرقام مذهلة لكيفين دي بروين في البريميرليج هذا الموسم

وكالات / سما /

حقق كيفين دي بروين نجم فريق نادي مانشستر سيتي أرقاماً مذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم مرور جولتين فقط من عمر المسابقة.

ويعول المدير الفني الإسباني الكبير، بيب جوارديولا على الدولي البلجيكي في وسط ملعب السيتيزنس إلى جانب رودريجو الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية ودافيد سيلفا أو إلكاي جوندوجان.

وساهم لاعب الدوري الألماني الأسبق في تعادل أزرق مانشستر مع توتنهام في لقاء الجولة الثانية من عمر البريميرليج، حيث صنع هدفي السكاي بلوز في تلك المباراة لكل من رحيم ستيرلينج وسيرجيو أجويرو.

ونشر موقع سكواوكا، المختص بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم، إحصائية مثيرة بطلها اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، تقول أن دي بروين أكثر من قدم تمريرات في الثلث الأمامي من الملعب، 55 تمريرة، كما أنه صنع أكبر عدد من الفرص، 12 فرصة بالإضافة إلى أنه قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، 3 إلى حد الآن.

يُذكر أن حامل لقب الدوري الإنجليزي قد اكتسح وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في مباراة الجولة الأولى.