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توخيل : نيمار لن يرحل عن باريس إلا في حالة واحدة

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل : نيمار لن يرحل عن باريس إلا في حالة واحدة


وكالات / سما /

أكد الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي بأن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يرحل عن صفوف النادي الباريسي، إلا إذا تعاقدت الإدارة مع لاعب بديل.

نيمار منذ بداية الميركاتو الصيفي وهو يفكر فقط في كيفية الرحيل عن باريس سان جيرمان، خاصةً بعد اهتمام فريق برشلونة الإسباني باستعادته من جديد، بالإضافة لاهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

النجم البرازيلي لم يشارك حتى الآن مع باريس سان جيرمان في مبارياته بمسابقة الدوري الفرنسي، وغاب مساء أمس عن لقاء باريس أمام رين الذي شهد سقوط الفريق الباريسي بهدفين مقابل هدف.

وتحدث توماس توخيل حسب شبكة “فوكس سبورتس” قائلاً “نيمار لن يرحل عن باريس سان جيرمان، إلا إذا تعاقدنا مع لاعب بديل له”.

وأضاف “الأمر واضح، إذا استمر نيمار، سيكون لدينا لاعباً يساعدنا على الفوز”.

وتابع “أقول دائماً نفس الشيء، الميركاتو الحالي أمامه أكثر من عشرة أيام أخرى، وأنت تعتقد بأنه سيتم حسم أمر نيمار غداً أو بعد غد؟”.

وأكمل “ما أفكر فيه ليس مهماً، اليوم لا يمكن أن يشارك اللاعب -نيمار- لأنه لم يتدرب مثل الآخرين، هذا هو الوضع، ولم يتغير شيء”.

#توماس توخيل #باريس سان جيرمان

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