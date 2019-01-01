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الجيش الإسرائيلي يستعد لاستمرار إطلاق القذائف من غزة في الأيام القادمة

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستمرار إطلاق القذائف من غزة في الأيام القادمة


القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستمرار إطلاق القذائف من غزة الى إسرائيل خلال الأيام القادمة، رغم عدم وجود تحذيرات ملموسة لذلك. إضافة لذلك فان فرقة "غزة" التابعة للجيش الاسرائيلي تعلمت دروسا من محاولات التسلل الأخيرة، حيث تم تمييز المسلحين السبت من مسافة عشرات الأمتار داخل قطاع غزة.

التقديرات الإسرائيلية هي ان الهجمات ومحاولات التسلل على الحدود مع قطاع غزة في الأيام الأخيرة، هي مبادرات فلسطينية فردية من غزة وليست من قبل حماس.

وقال مصدر إسرائيلي لـ "كان" ان حركة حماس معنية بشكل أساسي بالهدوء-لكن هناك دائما من يعارض هذا الهدوء.

وفي وقت سابق نشر الجيش الإسرائيلي توثيق للخلية التي ضبطت أمس، بالقرب من السياج الحدودي شمال غزة. وفي التوثيق يمكن رؤيتهم وهم يحملون السلاح ويقتربون من السياج الحدودي.

وقال نتنياهو في وقت سابق  قبيل سفره الى أوكرانيا، ان حكومته مستعدة خوض معركة واسعة في قطاع غزة، وان المعايير التي يتبعها هنا موضوعية ولا تتأثر من الانتخابات.

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