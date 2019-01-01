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قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي جنوب طولكرم

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على كرفان زراعي لأحد المزارعين على مدخل قرية خربة جبارة جنوب طولكرم.

وذكر رئيس مجلس قروي جبارة إحسان تحسين ، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية، في الوقت الذي انتشر فيه جنود الاحتلال في محيط المنازل قيد الإنشاء وشرعوا بتفتيشها، قبل أن يقوموا بالاستيلاء على الكرفان.

وأضاف أن ملكية الكرفان تعود لعائلة دسوقي، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم بها قوات الاحتلال بالاستيلاء على الكرفان، حيث قامت في حزيران من العام الجاري بالاستيلاء على كرفان مماثل للعائلة ذاتها من أرضهم البالغ مساحتها دونم و800 متر.

يشار أن قوات الاحتلال هدمت في نيسان/ابريل الماضي، أحد المنازل قيد الإنشاء في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص، وهو من ضمن المنازل المهددة بالهدم، حيث تعود ملكيتها لمواطنين من أراضي عام 1948

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