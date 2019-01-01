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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، 15 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عوض أبو عين من رام الله، وبراء القاضي من البيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد ناجح عياد، ومحمد رائد حامد، وفخري عبد الرؤوف حامد، وجميل حامد، وموسى محمد حماد من بلدة سلواد شرقًا، والمواطن عصام أحمد أبو عليا من المغير، ولقمان حمايل من كفر مالك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود حسن عودة لدادوة، ومحمد عيسى العلي من المزرعة الغربية، وحسين شبانة من سنجل شمالا، ومنتصر قدح من شقبا غربا، ويعقوب ثلجي الريماوي، وهمام منير الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتهما.

وكانت مواجهات اندلعت في بلدة بيت ريما بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان عقب عملية الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#الاحتلال

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