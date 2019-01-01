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قوات الاحتلال تداهم عدة منازل شرق بيت لحم

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت تعمر، وشنت حملة دهم واسعة النطاق طالت عددا من المنازل تعود لكل من: جمال ابو محيميد، عدنان علي مبارك، هاشم أبو محيميد، امير حسن أبو محيميد، وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات بين صفوف المواطنين.

كما داهمت تلك القوات منزل المواطن ابو مازن القصاص من قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم، وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة، كذلك داهمت منزل المواطن غسان هرماس.

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