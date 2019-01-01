ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين، مهاجمة ليبرمان لرئيس الحكومة نتنياهو واصفا إياه بالتخلي عن عقد اجتماع للحكومة والذهاب الى أوكرانيا للبحث عن الانتخابات هناك وكسب أصوات الروس.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

معضلة الديمقراطية ..هل نعاقب السفير فريدمان ام نتعامل مع الموضوع بأقل اهمية

إسرائيل وضعت عضو الكونغرس رشيدة طليب امام معضلة قاسية.. إما المبادئ او العائلة

ترمب: نائب الرئيس مايك بينس سيخوض الانتخابات إلى جانبه في انتخابات 2020

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي في عمان لتوبيخه على السلوك الإسرائيلي في المسجد الأقصى

تقديرات الجيش الإسرائيلي: اطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل "مبادرات فردية"

"معاريف":

غانتز: لن يكون هناك انشقاقات في قائمة الأزرق والأبيض

ترمب: سأقوم بنشر "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية

أيمن عودة: لا يوجد شيء يخافه نتنياهو أكثر من تصويت العرب

بعد سماع التسجيلات التي نشرتها القناة الإخبارية الثانية "يجب التقليل من مشاركة العرب في التصويت ..سنمنعهم من دخول الكنيست

غانتز سيكون رئيس الحكومة اذا منح ليبرمان فائض الأصوات لديه الى الأزرق والأبيض

ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" يواصل مهاجمة سلوك رئيس الوزراء: "بدلاً من اجتماع مجلس الوزراء يقوم بالبحث عن انتخابات في أوكرانيا"

"إسرائيل اليوم":

الأزرق والأبيض رمادي..

غضب باللونين الأبيض والأزرق حول غانتز: "نشعر بالصدمة بسبب خيانته وانعدام الثقة الداخلية

السيادة على الحرم الشريف لإسرائيل وحدها

أعضاء الليكود يبذلون جهودهم من اجل كسب أصوات الروس

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس محمود عباس أن فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي رغم الاحتلال، ومواصلة الاحتلال اقتحام مصلى باب الرحمة وإخراج محتوياته.

كما تناولت خبر تشييع جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

الآلاف يشيعون جثامين 3 شهداء في القطاع

الرئيس يستقبل وفدًا برلمانيا يابانيا ويتسلم تقرير وكالة التعاون الدولي

مواصلة اقتحام مصلى باب الرحمة وإخراج محتوياته.. 141 مستوطنًا بقيادة غليك ودان ايلز يقتحمون المسجد

نتنياهو يهدد غزة بحرب واسعة

الحكومة الاسرائيلية تخصص ميزانية إضافية "لتطوير" ساحة البراق

القوى الوطنية تدعو لمقاطعة وإفشال مؤتمر شبابي للسفارة الأميركية في رام الله

الاحتلال يقرر وضع شبكة تمويه على حدود القطاع لمنع استهداف المستوطنين والجنود

مصرع 3 أشخاص إثر حوادث سير منفصلة شمال القدس وفي جنين وغزة

"الأيام":

مجزرة بيت لاهيا: انتشال جثامين ثلاثة شهداء وإصابة واحدة بحالة الخطر نتيجة قصف الاحتلال

قوات الاحتلال تدمر خزان مياه للمزارعين في سهل "قاعون" بمنطقة الأغوار الشمالية

الرئيس يستقبل وفدًا برلمانيا يابانيًا

قوات الاحتلال تعتقل 48 مواطنًا خلال العيد

الاحتلال يداهم مقر جمعية "برج اللقلق" لمنع دوري العائلات المقدسية لكرة القدم

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد قرارات اعتقالهم الاداري الى ثمانية

عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

الأردن: "رسالة حازمة" لإسرائيل لوقف الانتهاكات بالأقصى

العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في صحاري أثيوبيا

"الحياة الجديدة":

الرئيس: رغم الاحتلال فإن فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي

غزة تشيع جثامين ثلاثة شهداء ... ونتنياهو يهدد القطاع بعدوان واسع

شرطة الاحتلال تمنع فعالية رياضية للعائلات المقدسية

العثور على جثة الطالبة اّية نعامنة في اثيوبيا

مصرع ثلاثة مواطنين في حوادث متفرقة بالضفة والقطاع

ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

الأردن يبلغ سفير اسرائيل بضرورة وقف الانتهاكات في المسجد الاقصى

أردان يشن حربا عنصرية على كل ما هو مقدسي

القوى تؤكد عزمها على إفشال المؤتمر الذي دعت السفارة الأميركية لعقده في رام الله

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