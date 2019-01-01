شاهد هروب تاجر مخدرات إسرائيلي من مطار أوكراني (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

أظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فرار تاجر المخدرات الإسرائيلي الأمريكي، عاموس دوس سيلفر، من يد السلطات الأوكرانية، في مطار بوريسبول بكييف.



ويظهر المقطع سيلفر (بشعر طويل وسترة زرقاء داكنة)، وهو يحاول الابتعاد من المكان، بعد أن اكتشف أحد موظفي التفتيش في المطار أنه أحضر معه سكينا خبأها في الأمتعة.



وبعد حوار قصير، تظاهر سيلفر بنقل إحدى متعلقات المطار إلى مكان آخر، قبل أن يفر بعدها موقع تتفتيش الأمتعة ويختفي.



ولاحقا سلمت السلطات الأوكرانية تاجر المخدرات الفار إلى تل أبيب، بعد إلقاء القبض عليه.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سيلفر أوقف في أوكرانيا بعد استخدامه منصة إلكترونية "تيليغراس" لبيع مخدر الحشيش بقيمة بلغت مئات ملايين الشواكل (عشرات ملايين الدولارات).