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الاحتلال اعتقل 48 مواطنا خلال عطلة عيد الأضحى

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال اعتقل 48 مواطنا خلال عطلة عيد الأضحى


رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت 48 مواطنا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في الأسبوع الماضي.

وذكر نادي الأسير في بيان صحفي، أن الاعتقالات تركزت في القدس والخليل، موضحا أن 25 فلسطينيا على الأقل جرى اعتقالهم من القدس وبلداتها، وصلت ذروتها في يوم الأحد الماضي تزامنا مع اليوم الأول من عيد الأضحى وذلك عقب المواجهات التي جرت في المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحامات المستوطنين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حملات اعتقالات ودهم شبه يومية في الضفة الغربية والقدس.

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