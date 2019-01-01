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فضيحة جديدة لزوجة نتنياهو على متن طائرة

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة جديدة لزوجة نتنياهو على متن طائرة


القدس المحتلة / سما /

وقع حادث غير عادي أثناء رحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أوكرانيا مساء الأحد، إذ أفادت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن سارة عقيلة بنيامين نتنياهو، غضبت من قبطان الطائرة بعد أن ظنت أنه لم يرحب بها كما يجب بمكبرات الصوت في بداية الرحلة. 

ونهضت سارة نتنياهو غاضبة من مقعدها، وطلبت دخول قُمرة قيادة الطائرة، لكن افراد الوفد المرافق لها حال دون ذلك، بحسب التقرير، الذي أضاف أنه بعد نقاش وحوار، رحب قبطان الطائرة بها مجددا بمكبرات الصوت. 

وعلقت شركة "إل عال" الإسرائيلية للطيران، التي كانت الرحلة على متن إحدى طائراتها، بالقول إن "رحلة رئيس الحكومة كانت على ما يُرام. سُررنا باستضافة رئيس الحكومة والسيدة عقيلته في رحلتهما إلى أوكرانيا". 

ورافق العديد من الصحافيين، نتنياهو وزوجته على متن ذات الطائرة. وأدلى نتنياهو بعدة تصريحات للصحافة، حول برنامج زيارته لأوكرانيا، إلى جانب تطرقه الى التوتر في جنوب إسرائيل، وبعض المُستجدات على الساحة السياسية الإسرائيلية، التي تستعد للانتخابات الشهر المقبل. 

وجاء من ديوان نتنياهو، أن "هذا التقرير التلفزيوني مشوِّه ومُغرض. كان هناك سوء تفاهم تم توضيحه على الفور، وتمت الرحلة على ما يُرام. هذه محاولة أخرى لتحويل الانتباه، عن زيارة دولية هامة لرئيس الحكومة".

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