  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: اجواء معتدلة

الإثنين 19 أغسطس 2019 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء معتدلة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/08/20: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/08/21: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/08/22: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

بالصور: التعرف على الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى

تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في صحاري أثيوبيا

مسؤول إسرائيلي : يجب شن حملة عسكرية الآن ضد حماس

صور : غزة تشيع أبناءها الثلاثة

فيديو ..250 قتيلا وجريحا في تفجير انتحاري من داعش بعرس في كابول

الأخبار الرئيسية

6201911134132111

صحفي إسرائيلي : هكذا يعمل "مكتب الضفة الغربية" في قيادة حماس

ترامب: الإعلان عن صفقة القرن بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر المُقبل

الاحتلال

حماس تحاول الالتزام بالهدوء.. وجيش الاحتلال يتخذ قرارا بشأن حدود قطاع غزة

33

بالصور..هنية: مستعدون للمصالحة وجاهزون لمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للبحث بصفقة تبادل أسرى

بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة