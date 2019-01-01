بعد غياب الوسطاء.. "كان": حماس تتجاهل إطلاق الصواريخ للضغط على إسرائيل لفرض "التفاهمات"

القدس المحتلة / سما /

قال قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن حركة حماس تضغط على إسرائيل للمضي قدماً في تفاهمات التهدئة، وكسر الحصار عن قطاع غزة .

وذكر روعي كايس محلل الشؤون العربية في التلفزيون العبري، أنه الوسطاء من الأمم المتحدة ومصر وقطر لم يتم رؤيتهم في قطاع غزة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن حماس تتجاهل إطلاق الصواريخ، وتؤكد أن العمليات الأخيرة ناتجة عن "شباب غاضبون" لتبرير الحدث وخلق حالة من الضغط على إسرائيل، من أجل المضي قدما في موضوع التفاهمات.

من جهته قال تامير سطينمان الصحفي في القناة 12 العبرية، :" في ظل التقييمات والخشية من إطلاق صواريخ مضادة للدروع، في المؤسسة الأمنية يدرسون تعزيز نظام التحصينات، وتركيب شبكات ظل للتمويه في مناطق واسعة داخل الكيبوتسات القريبة من الحدود مع غزة، والمكشوفة لإطلاق النار من غزة.

وأوضح أن شبكات الظل هذه ستكون كبيرة كي تستخدم كشبكات تمويه وبذلك تنضم هذه إلى الوسائل الأخرى التي سبق ووضعها الجيش على الحدود مع غزة، مثل السواتر الرملية والجدران، التي تخفي ما وراءها والمنتشرة على محاور الطرقات.