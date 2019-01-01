الاحتلال يمنع الصحفية مجدولين حسونة من السفر

نابلس / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، الصحفية الفلسطينية "مجدولين حسونة" من مدينة نابلس شمال الفضة الغربية من السفر عبر معبر " اللنبي" دون إبداء أيه أسباب، سوى الطلب منها بمراجعة مقر مخابراتها يوم غدا الإثنين (19 أب).

وقالت الصحفية حسونة، والتي تعمل في المقر الرئيسي لتلفزيون التركي " TRT" في إسطنبول، أنها كانت تقضي أجازة العيد لدى عائلتها بالضفة الغربية، وحينما حاولت اليوم الأحد (18 أب) العودة إلى عملها تفاجئت بحجزها لثلاثة ساعات وإبلاغها بمنعها من السفر وضرورة مراجعة مقر مخابراتالاحتلال.

وأشارت حسونة إلى أنها فور وصولها إلى أريحا قادمة من إسطنبول في السادس من أب تعرضت للتحقيق من قبل مخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية وتسليمها استدعاء لمراجعة مقر المخابرات الفلسطينية أيضا، إلا أن الاستدعاء ألغي بعد تدخل من قبل النقابة الفلسطينية.

وتابعت حسونة:" من جديد تم احتجازي اليوم في مقر المخابرات الفلسطينية في أريحا والتحقيق معي عن سبب عدم تلبية أمر الاستدعاء وسمحوا لي بالسفر بعد أبراز الإثبات إن الاستدعاء إلغي بعد تدخل النقابة.

وقالت حسونة أن التحقيق معها في مقر المخابرات الفلسطينية كان حول عملها الصحافي وأقامتها في إسطنبول والمال الذي تحمله معها، رغم أنها أبرزت كافة الوثائق التي تثبت أنها تعمل بعقد في تركيا.