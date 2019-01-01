محافظ بيت لحم والسفير أبو علي يبحثان تعزيز المكانة السياحية للمحافظة

بيت لحم / سما /

بحث محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد، مع سفير فلسطين في ماليزيا السفير، وليد ابو علي، إمكانيات تعزيز علاقات التعاون بين محافظة بيت لحم ومقاطعات ومدن ماليزية في إطار برامج التعاون التي يمكن للسفارة فتحها .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ حميد للسفير ابو علي في مقر المحافظة، حيث جرى مناقشة العديد من القضايا، أهمها تعزيز مكانة بيت لحم السياحية وجعلها مقصدا سياحيا للوفود السياحية والحجيج الماليزي الذي يجري العمل على تعزيزه لفلسطين خصوصا مدينتي القدس والخليل.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ حميد بالسفير ابو علي ابن قرية الولجة في محافظة بيت لحم بين اهله و وطنه. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به في مختلف المواقع التي عمل فيها.

وتحدث المحافظ حميد عن أهمية تعزيز العلاقات مع دولة مثل ماليزيا وخلق فرص للتعاون معها في مختلف البرامج والمستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية والاكاديمية خصوصا بين الجامعات في البلدين.

واشار المحافظ حميد إلى أن علاقات فلسطين وماليزيا تاريخية ويمكن البناء عليها وتطويرها بما يخدم المجتمع والقضية الفلسطينية.

بدوره اشار السفير ابو علي الى امكانية ترويج بيت لحم على البرامج السياحية الماليزية لما تمثله المدينة من تاريخ وقداسة وحضارة إلى جانب أنها نموذج متميز في التاخي الاسلامي المسيحي.

وأشار أبو علي إلى أهمية الاستفادة من العديد من البرامج والمشاريع في العديد من جوانب الحياة في دولة مثل ماليزيا أهمها نهج الحياة والنهضة الاقتصادية والتكنولوجية التي وضعت الدولة في مصافي الدول المتطورة موضحا ان ماليزيا تشهد نهضة وتنوع حضاري وثقافي كبير في العديد من المجالات.

كما اشار السفير ابو علي الى ان القضية الفلسطينية تحظى باهتمام واحتضان من قبل الشعب والحكومة الماليزية الذين يرون في فلسطين اولوية بالنسبة لهم ويسعون لوضعها على برامجهم المختلفة.

كما اشار الى وجود ستة الاف فلسطيني يعيشون في ماليزيا منهم ٢٠٠٠ طالب فلسطيني مشيرا الى ان السفارة تبذل جهود من اجل تعزيز علاقات التعاون في المجال الاكاديمي من خلال فتح فرص تعاون ما بين الجامعات الفلسطينية والماليزية من جهة وزيادة فرص ومنح التعليم للفلسطينين هناك من خلال برامج وزارتي التربية والتعليم العالي والخارجية.