  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طهبوب يتسلم مهامه رسمياً مديراً لمديرية تربية بيت لحم

الأحد 18 أغسطس 2019 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهبوب يتسلم مهامه رسمياً مديراً لمديرية تربية بيت لحم


بيت لحم / سما /

 تسلم أ.بسام طهبوب مهامه رسمياً مديراً لمديرية تربية بيت لحم، من مدير التربية السابق والمدير الإداري في مستشفى اليمامة أ. سامي مروة.

وجرى التسليم بحضور المدير الاداري، بسام جبر، ورؤساء الاقسام والموظفين الاداريين.

وهنأ أ.سامي مروّة، الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مرحباً ببسام طهبوب مديراً لمديرية تربية بيت لحم، مشيداً في الوقت ذاته بجهود مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم لأداء الرسالة التربوية ومثمناً العلاقات الطيبة التي جمعته وموظفي المديرية على مدار الأعوام السابقة خلال فترة خدمته.

بدوره، أعرب أ. بسام طهبوب عن تقديره لجهود أ.سامي مروّة خلال فترة تسلمه لمهام مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم والتي اتسمت بالنشاطات المتميزة، مؤكدا حرصه لتطوير المسيرة التربوية والتعليمية في محافظة بيت لحم ضمن العمل بروح الفريق الواحد بتضافر جميع المؤسسات الشريكة والداعمة في المحافظة.

الأكثر قراءة اليوم

قصف اسرائيلي لمجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

بالصور: التعرف على الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة

ضحت بحياتها لانقاذ زوجها.. تبرعت له بكليتها.. ماتت هي وعاش هو

صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس

نتنياهو يرد على تصريحات الامين العام لحزب الله.. فماذا قال؟

ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

الأخبار الرئيسية

33

بالصور..هنية: مستعدون للمصالحة وجاهزون لمفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للبحث بصفقة تبادل أسرى

بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

لن نرفع الراية البيضاء.. الجهاد الإسلامي للإسرائيليين: غزة ستكون جحيما لكم إذا واصلتم اعتداءاتكم!

ليبرمان: نتنياهو استعراضي و زعيم ضعيف و سيقدم ملايين الدولارات كحماية لحماس بنهاية الشهر

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى