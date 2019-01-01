طهبوب يتسلم مهامه رسمياً مديراً لمديرية تربية بيت لحم

بيت لحم / سما /

تسلم أ.بسام طهبوب مهامه رسمياً مديراً لمديرية تربية بيت لحم، من مدير التربية السابق والمدير الإداري في مستشفى اليمامة أ. سامي مروة.

وجرى التسليم بحضور المدير الاداري، بسام جبر، ورؤساء الاقسام والموظفين الاداريين.

وهنأ أ.سامي مروّة، الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مرحباً ببسام طهبوب مديراً لمديرية تربية بيت لحم، مشيداً في الوقت ذاته بجهود مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم لأداء الرسالة التربوية ومثمناً العلاقات الطيبة التي جمعته وموظفي المديرية على مدار الأعوام السابقة خلال فترة خدمته.

بدوره، أعرب أ. بسام طهبوب عن تقديره لجهود أ.سامي مروّة خلال فترة تسلمه لمهام مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم والتي اتسمت بالنشاطات المتميزة، مؤكدا حرصه لتطوير المسيرة التربوية والتعليمية في محافظة بيت لحم ضمن العمل بروح الفريق الواحد بتضافر جميع المؤسسات الشريكة والداعمة في المحافظة.