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مصرع مواطن من جنين بحاث سير ذاتي

الأحد 18 أغسطس 2019 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن من جنين بحاث سير ذاتي


جنين / سما /

لقي المواطن محمد سعيد شهاب زكارنة، 60 عاما، مصرعه في حادث سير انقلاب ذاتي على شارع جنين- نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة العمليات تلقت بلاغا، مساء اليوم، عن وقوع حادث سير انقلاب ذاتي لمركبة على شارع جنين – نابلس ، وعلى الفور توجهت الشرطة والاسعاف الى المكان وتم نقل المواطن المذكور الى المشفى بحالة حرجة وادخل على اثرها لغرفة العناية المكثفه وتوفي صباح امس متاثرا بجراحه التي اصيب بها اثر الحادث.

وأكد ارزيقات، بأن خبراء الحوادث باشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته .

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