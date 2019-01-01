السعودية: هدفنا الوصول إلى 10 ملايين معتمر للموسم الحالي

الرياض /سما/

أعلنت السلطات السعودية الأحد، أنها تهدف إلى الوصول إلى 10 ملايين معتمر في الموسم الحالي، الذي بدأ اعتبارا من السبت.

وقال المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة السعودية عمرو المداح إنه "سيتم إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات"، موضحا أن "الوزارة تمضي قدما نحو الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030".

وأكد المداح في بيان، أن "السعودية لديها الطاقة الاستيعابية التي تتحمل تلك الأعداد"، مبينا أن "وزارة الحج والعمرة تعمل على تسخير العقبات وتذليلها لأصحاب الأعمال وتمكينهم من تقديم عروضهم بالشكل المناسب، وتقديم حزم اختيارية للمستفيدين".

ولفت إلى أن المعتمرين أصبح لديهم حاليا عدة منصات للحجوزات الإلكترونية، موضحا أنها "تنتشر وتنمو ولم تعد فقط مقتصرة على الوكيل الخارجي"، على حد قول المسؤول السعودي.