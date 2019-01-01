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معاقبة قاتل إسحاق رابين بالحبس الإنفرادي 7 أيام

الأحد 18 أغسطس 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاقبة قاتل إسحاق رابين بالحبس الإنفرادي 7 أيام


القدس المحتلة / سما /

حُكم على قاتل رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين، ييغآل عمير، الحبس الانفرادي لمدة 7 أيام، لقيامه بإعادة وجباته من يوم الجمعة الماضي، ما يُعتبر انتهاكا لتوجيهات السجون الإسرائيلية. 

وذكر موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي،  أن عمير بدأ إضرابا عن الطعام، بعد حرمانه من الحق في إجراء مكالمات هاتفية لمدة شهرين، لأنه انتهك قواعد الاستخدام، وأجرى مكالمة بغية تنظيم سياسي. 

وقالت زوجة ييغآل عمير لاريسا، أنه واصل الإضراب عن الطعام وعوقب على ذلك. وردت مصلحة السجون الإسرائيلية بالقول، إنه "قبل أن يُعاقب عمير بالحبس الانفرادي، سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع محاميه". 

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